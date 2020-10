Coronavirus Milano: 363 nuovi casi, 184 nel capoluogo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ottobre 2020 - Sono 696 i nuovi positivi al Coronavirus Sars-CoV-2 in Lombardia , di cui 74 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico,. Oltre la metà dei nuovi contagi ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 ottobre 2020 - Sono 696 ipositivi alSars-CoV-2 in Lombardia , di cui 74 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico,. Oltre la metà deicontagi ...

