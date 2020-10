Coronavirus: Maduro, riceveremo vaccino il cinese per test (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che un vaccino cinese contro il Coronavirus arriverà in Venezuela "nei prossimi giorni" per la sua sperimentazione di fase 3. "Nei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Il presidente venezuelano Nicolásha annunciato che uncontro ilarriverà in Venezuela "nei prossimi giorni" per la sua sperimentazione di fase 3. "Nei ...

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che un vaccino cinese contro il coronavirus arriverà in Venezuela "nei prossimi giorni" per la sua sperimentazione di ...

