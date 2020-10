Coronavirus, lutto per Francesco Totti: muore il padre Enzo, era ricoverato allo Spallanzani (Di lunedì 12 ottobre 2020) lutto in casa dell'ex capitano della Roma Francesco Totti.Il Coronavirus continua a mietere vittime in Italia e nel resto del mondo. La pandemia da Covid-19 ha colpito il "Bel Paese" già nei mesi passati, confinando i cittadini italiani nelle proprire abitazioni con il lockdown iniziato a marzo. Tra maggio e giugno è cominciata una lenta ripresa economica e sociale, ma dopo il periodo estivo la soglia della pericolosità del virus che ha colpito tutto il mondo continua a rimanere alta. Da settembre, inoltre, i numeri che hanno riguardato i contagi, i ricoveri, le terapie intensive e i morti da Coronavirus sono tornati a salire, causando disagi in tutte le regioni italiane.Serie A, i calciatori attualmente positivi al Coronavirus: ecco l’elenco completoNella ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020)in casa dell'ex capitano della Roma.Ilcontinua a mietere vittime in Italia e nel resto del mondo. La pandemia da Covid-19 ha colpito il "Bel Paese" già nei mesi passati, confinando i cittadini italiani nelle proprire abitazioni con il lockdown iniziato a marzo. Tra maggio e giugno è cominciata una lenta ripresa economica e sociale, ma dopo il periodo estivo la soglia della pericolosità del virus che ha colpito tutto il mondo continua a rimanere alta. Da settembre, inoltre, i numeri che hanno riguardato i contagi, i ricoveri, le terapie intensive e i morti dasono tornati a salire, causando disagi in tutte le regioni italiane.Serie A, i calciatori attualmente positivi al: ecco l’elenco completoNella ...

