Coronavirus | lutto in casa Totti | morto il papà Enzo

lutto in casa di Francesco Totti. Il Covid-19 ha strappato alla famiglia Enzo, il papà dell'ex numero dieci della Roma. L'uomo, 76 anni, è spirato oggi. Il 76enne era ricoverato presso l'ospedale Spallanzani di Roma, nel reparto di terapia intensiva. Aveva spento lo scorso maggio 76 candeline.

