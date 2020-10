CoronaVirus: lutto in casa Totti-Blasi (Di lunedì 12 ottobre 2020) È morto questa mattina, dopo essere stato ricoverato allo Spallanzani per Covid-19, Enzo Totti, padre dell’ex calciatore Francesco Totti. L’uomo aveva 76 anni. Francesco Totti era legatissimo al padre e qualche tempo fa al Maurizio Costanzo Show aveva così parlato di lui: “Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Fino all’ultimo giorno non mi ha mai detto niente. E forse è stata questa la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori, come portare rispetto verso le persone più grandi”. Padre di Francesco e suocero di Ilary Blasi, Enzo aveva un bellissimo rapporto anche con i nipotini, figli della coppia. Cristian, Chanel ed Isabel. “Ciao Enzo. Il ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 ottobre 2020) È morto questa mattina, dopo essere stato ricoverato allo Spallanzani per Covid-19, Enzo, padre dell’ex calciatore Francesco. L’uomo aveva 76 anni. Francescoera legatissimo al padre e qualche tempo fa al Maurizio Costanzo Show aveva così parlato di lui: “Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Fino all’ultimo giorno non mi ha mai detto niente. E forse è stata questa la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori, come portare rispetto verso le persone più grandi”. Padre di Francesco e suocero di Ilary, Enzo aveva un bellissimo rapporto anche con i nipotini, figli della coppia. Cristian, Chanel ed Isabel. “Ciao Enzo. Il ...

