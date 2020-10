Coronavirus, lunedì 12 ottobre: sono 359 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “Su circa 14mila tamponi, un vero record per la domenica, oggi nel Lazio si registrano 395 casi, 8 i decessi (di cui 5 sono recuperi di notifiche) e 107 i guariti”. “E’ in corso una riorganizzazione della rete ospedaliera per rispondere all’andamento della curva epidemiologica. Finora l’attivita’ di tracciamento e l’assistenza ospedaliera stanno consentendo di avere l’epidemia sotto controllo e con uno dei piu’ bassi tassi di letalita’ a livello nazionale. Ma ora non bisogna abbassare l’attenzione e rispettare le regole del distanziamento”. “Nella Asl Roma 1 sono 72 i casi e si tratta di trenta casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi di 64, 81 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “Su circa 14mila tamponi, un vero record per la domenica, oggi nelsi registrano 395, 8 i decessi (di cui 5recuperi di notifiche) e 107 i guariti”. “E’ in corso una riorganizzazione della rete ospedaliera per rispondere all’andamento della curva epidemiologica. Finora l’attivita’ di tracciamento e l’assistenza ospedaliera stanno consentendo di avere l’epidemia sotto controllo e con uno dei piu’ bassi tassi di letalita’ a livello nazionale. Ma ora non bisogna abbassare l’attenzione e rispettare le regole del distanziamento”. “Nella Asl Roma 172 ie si tratta di trentacon link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi di 64, 81 ...

