Coronavirus, le particelle virali resistono 28 giorni sulle superfici (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Australia, un gruppo di ricercatori ha evidenziato la persistenza del Coronavirus su alcune superfici per ben 28 giorni. Tuttavia, la notizia è meno allarmante di quanto sembri. PhotoCredit: dal web Il Coronavirus resiste 28 giorni sulle superfici La CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), un’agenzia governativa australiana, ha effettuato un’interessante ricerca. Ciò che ne è risultato è che le particelle del Coronavirus restano integre, e quindi in grado d’infettare, su alcune superfici – come il vetro, il metallo e la carta delle banconote – per un massimo di 28 giorni. Quelle di una comune ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Australia, un gruppo di ricercatori ha evidenziato la persistenza delsu alcuneper ben 28. Tuttavia, la notizia è meno allarmante di quanto sembri. PhotoCredit: dal web Ilresiste 28La CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), un’agenzia governativa australiana, ha effettuato un’interessante ricerca. Ciò che ne è risultato è che ledelrestano integre, e quindi in grado d’infettare, su alcune– come il vetro, il metallo e la carta delle banconote – per un massimo di 28. Quelle di una comune ...

Ora, i ricercatori guidati da Jennifer Doudna, che ieri ha vinto una quota del Premio Nobel per la chimica di quest'anno per la sua co-scoperta di CRISPR , riferiscono di creare una nuova diagnostica ...

