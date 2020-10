Coronavirus | le ipotesi della Lombardia | «A Milano chiudere i bar alle 18 e didattica a distanza per le superiori»

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Arta massima per fermare i contagi. Una mail riservata del direttore generale dell’assessorato alla SanitàRegione, Trivelli, chiede ai tecnici che si riuniscono17 se occorrano sin da subito «limitazioni più restrittive»

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli e Crisanti sull’ipotesi di mascherine anche all’aperto: “Obbligo incomprensibile se intorno non… - ilpost : La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un… - petergomezblog : #Coronavirus, ipotesi chiusura dei locali entro le 22 o le 23: tutti i provvedimenti allo studio del governo - CorriereUniv : La ministra @AzzolinaLucia rassicura sulla tenuta della #scuola #lockdown #coronavirus #fase3 #12ottobre… - CorriereUmbria : Covid, Oms conferma: 'Verosimile ipotesi vaccino entro fine anno. Attenzione, il virus è un pericolo non solo un ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ipotesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - "Oggi parleremo con il Governo, cercheremo di ottenere delle misure che non vadano a incidere sull'economia". Lo ha detto il presidente di Regione Lom ...A Milano allerta massima. Le ipotesi in una mail riservata del direttore generale dell’assessorato alla Sanità della Regione, Trivelli ...