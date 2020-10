Coronavirus | l’annuncio del Governo | le nuove restrizioni

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Potrebbe arrivare con il nuovo provvedimento del, che dovrà essere approvato entro il prossimo 15 ottobre, il divieto di organizzare feste private, ovunque sia e per tutti, quindi comprese quelle in casa. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che sono proprio queste situazioni quelle che maggiormente possono facilitare una diffusione del virus. Tra congiunti, amici e parenti è più facile dimenticarsi del rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro e di indossare correttamente la mascherina, che ormai è obbligatoria in tutti luoghi, sia al chiuso sia all'aperto. Una valutazione confermata anche dall'Oms: "È un messaggio di grande allerta determinato da un fatto incontestabile: la maggior parte dei contagi avviene a livello domestico. Se la misura sia applicata, ...