Coronavirus, l’allarme di Cozzoli: “Il Dpcm? Lo sport è salute…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Sono preoccupato per il tessuto dell’attività di base, speriamo che le regole sanitarie che il Dpcm determinerà non penalizzino l’enorme sforzo fatto dalle società per rialzarsi e riprendere l’attività: anche perché lo sport è salute, e nello specifico non credo si possa ridurre solo alla corsa”. Al telefono con l’ANSA, Vito Cozzoli, presidente di sport e Salute, lancia l’allarme in vista dell’annunciata stretta sul fronte Covid. “Facendo attività – aggiunge – si sta meglio fisicamente, ma attraverso la dimensione sociale si combatte anche il disagio psicologico che emerge in periodi come questo”. L'articolo Coronavirus, l’allarme di Cozzoli: ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Sono preoccupato per il tessuto dell’attività di base, speriamo che le regole sanitarie che ildeterminerà non penalizzino l’enorme sforzo fatto dalle società per rialzarsi e riprendere l’attività: anche perché loè salute, e nello specifico non credo si possa ridurre solo alla corsa”. Al telefono con l’ANSA, Vito, presidente die Salute, lancia l’allarme in vista dell’annunciata stretta sul fronte Covid. “Facendo attività – aggiunge – si sta meglio fisicamente, ma attraverso la dimensione sociale si combatte anche il disagio psicologico che emerge in periodi come questo”. L'articolo, l’allarme di: ...

fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di casi in Europa: 123mila in 24 ore. Regno Unito lancia l’allarme: “Abbiamo raggiunto il… - Open_gol : L'allarme da Parigi - fanpage : A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dello Spallanzani - arlo_kaporaki : 15.15 Allarme in Gran Bretagna per l'impennata di casi da coronavirus. Ci sono più persone ricoverate ora in ospe… - eziogiusybaiett : RT @Libero_official: 'Mi accusano di terrorizzare le persone? Certe cose è importante dirle': #coronavirus, l'ultimo allarme di Massimo Gal… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’allarme Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera