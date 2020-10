Coronavirus, la Scala di Milano annulla la campagna abbonamenti: è la prima volta dopo la II Guerra Mondiale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Coronavirus non risparmia il Teatro alla Scala. Il Piermarini, per la prima volta dal dopoGuerra, è stato costretto ad annullare la campagna abbonamenti. In attesa di chiarimenti nel dpcm atteso per le prossime ore, venerdì prossimo il sovrintendente Dominique Meyer presenterà alla stampa la nuova stagione 2021-2021, che dovrebbe aprirsi, come di consueto a dicembre, con la ‘Lucia di Lammermoor’ di Gaetano Donizetti. “La situazione è chiara a tutti – spiega all’Adnkronos Paolo Puglisi, segretario milanese Slc Cgil – la campagna abbonamenti si fa su un programma e su una stagione e adesso una stagione non ce l’abbiamo. Abbiamo ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilnon risparmia il Teatro alla. Il Piermarini, per ladal, è stato costretto adre la. In attesa di chiarimenti nel dpcm atteso per le prossime ore, venerdì prossimo il sovrintendente Dominique Meyer presenterà alla stampa la nuova stagione 2021-2021, che dovrebbe aprirsi, come di consueto a dicembre, con la ‘Lucia di Lammermoor’ di Gaetano Donizetti. “La situazione è chiara a tutti – spiega all’Adnkronos Paolo Puglisi, segretario milanese Slc Cgil – lasi fa su un programma e su una stagione e adesso una stagione non ce l’abbiamo. Abbiamo ...

