Coronavirus Italia, bollettino 12 ottobre: 4.619 nuovi casi su 85.442 tamponi (Di lunedì 12 ottobre 2020) I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia in 24 ore sono in calo, ma la curva del contagio in realtà continua a salire. I nuovi casi si attestano a 4.619 (ieri erano 5.456). Diminuiscono però anche i tamponi effettuati: sono 85.442 a fronte dei 104.658 del giorno precedente. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 452, in aumento di 32 unità rispetto all'11 ottobre. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 ottobre 2020) Idiregistrati inin 24 ore sono in calo, ma la curva del contagio in realtà continua a salire. Isi attestano a 4.619 (ieri erano 5.456). Diminuiscono però anche ieffettuati: sono 85.442 a fronte dei 104.658 del giorno precedente. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 12(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 452, in aumento di 32 unità rispetto all'11

