Coronavirus Italia: 39 morti e picco di ricoveri in ospedale (Di lunedì 12 ottobre 2020) I dati che filtrano dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che continua a monitorare l’andamento e l’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia descrivono una situazione che via via peggiora con sempre un alto numero di contagi, non al di sotto dei 4mila da giorni ormai, e con un sempre più alto numero di ricoveri. Coronavirus, Italia: il bollettino del 12 ottobre Un nuovo lockdown generalizzato, esattamente come quello avvenuto lo scorso marzo, è un’ipotesi che Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, continua a sfatare ma se la situazione legata all’emergenza Coronavirus continuerà a peggiorare, sarà necessario ripensare a nuove stringenti misure di sicurezza. E qui, la parola ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) I dati che filtrano dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che continua a monitorare l’andamento e l’evoluzione dell’epidemia diindescrivono una situazione che via via peggiora con sempre un alto numero di contagi, non al di sotto dei 4mila da giorni ormai, e con un sempre più alto numero di: il bollettino del 12 ottobre Un nuovo lockdown generalizzato, esattamente come quello avvenuto lo scorso marzo, è un’ipotesi che Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, continua a sfatare ma se la situazione legata all’emergenzacontinuerà a peggiorare, sarà necessario ripensare a nuove stringenti misure di sicurezza. E qui, la parola ...

