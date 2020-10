Coronavirus, isolamento più breve e tamponi rapidi: ecco come cambia la quarantena (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Ridefinire la quarantena e l'isolamento fiduciario» . Questo lo scopo della riunione del Comitato tecnico scientifico di ieri. Il Cts, «in coerenza con le linee guida internazionali e adottando il... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 ottobre 2020) «Ridefinire lae l'fiduciario» . Questo lo scopo della riunione del Comitato tecnico scientifico di ieri. Il Cts, «in coerenza con le linee guida internazionali e adottando il...

Coronavirus, l'isolamento domiciliare è una malattia? L'Inps fa chiarezza

Covid: nel Lazio 9.842 casi positivi attuali, 9.072 guariti e 976 morti

Roma, 11 ott 17:20 - (Agenzia Nova) - Ad oggi nel Lazio sono 9.842 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 8.814 sono in isolamento domiciliare. Mentre 1.028 persone sono ricoverate, di cui ...

Covid: Piemonte, altri 409 contagiati, 24 ricoveri in più di ieri

Torino, 11 ott 17:31 - (Agenzia Nova) - E' salito a 38.503, in Piemonte, il numero di persone finora risultate positive al Covid-19. Sono 409 in più di ieri ... Le persone in isolamento domiciliare ...

