RegioneER : #Coronavirus #SanitàER 337 NUOVI POSITIVI, di cui 132 ASINTOMATICI da screening regionali. Effettuati quasi 6.700… - you_trend : ?? #Coronavirus, il grafico che mostra l'evoluzione nel tempo delle 3 tipologie di attualmente positivi: ricoverati… - SkyTG24 : Coronavirus, isolamento violato: Asl segnala giocatori Juve a Procura - FirenzePost : Coronavirus: isolamento e quarantena, nuova circolare del ministero della salute. Isolamento dura 10 giorni - Cerins_Marco : RT @RegioneER: #Coronavirus #SanitàER 337 NUOVI POSITIVI, di cui 132 ASINTOMATICI da screening regionali. Effettuati quasi 6.700 TAMPONI e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus isolamento

Tamponi rapidi in arrivo per le scuole e per i servizi educativi in Toscana: la novità, insieme ad alcune indicazioni operative aggiornate per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti di Covid 19 ...Su un totale di 680 persone colpite attualmente da Covid-19 in Trentino, sono 661 quelle in isolamento domiciliare. L'età media è di 43 anni. Sul fronte scolastico, ad oggi si registrano 44 classi in ...