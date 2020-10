Coronavirus, Inghilterra: “Più ricoveri per Covid-19 ora che a marzo”. Cina, tamponi a 9 milioni di abitanti in 5 giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) La curva dei contagi in Inghilterra continua a peggiorare, con 10.383 nuovi casi registrati domenica su un totale di 12.872 in tutto il Regno Unito. Ma a preoccupare fin da ora sono i ricoveri: le persone entrate in ospedale per Covid-19 sono di più ora che prima dell’adozione del lockdown a marzo. A dirlo è il direttore dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale, Stephen Powis, che sottolinea come ci sia un forte aumento degli ospedalizzati tra gli over-65, in particolare gli over-85. Intanto il premier Boris Johnson si prepara a una nuova serie di misure restrittive che prevedono la divisione dell’Inghilterra in zone a rischio medio, alto o molto alto a seconda del numero di casi. È previsto che pub e ristoranti nel nord dell’Inghilterra saranno costretti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) La curva dei contagi incontinua a peggiorare, con 10.383 nuovi casi registrati domenica su un totale di 12.872 in tutto il Regno Unito. Ma a preoccupare fin da ora sono i: le persone entrate in ospedale per-19 sono di più ora che prima dell’adozione del lockdown a marzo. A dirlo è il direttore dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale, Stephen Powis, che sottolinea come ci sia un forte aumento degli ospedalizzati tra gli over-65, in particolare gli over-85. Intanto il premier Boris Johnson si prepara a una nuova serie di misure restrittive che prevedono la divisione dell’in zone a rischio medio, alto o molto alto a seconda del numero di casi. È previsto che pub e ristoranti nel nord dell’saranno costretti a ...

