Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 12 ottobre: 696 casi e tre decessi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ottobre 2020 - Netto calo dei nuovi casi , decessi stabili e nuovo incremento dei ricoveri . E' quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 12 ottobre , della Regione Lombardia per l'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 122020 - Netto calo dei nuovistabili e nuovo incremento dei ricoveri . E' quanto emerge daldi, lunedì 12, della Regioneper l'...

RegLombardia : #LNews Sono 83.353 i guariti/dimessi (+163), 696 i nuovi positivi con 13.934 tamponi effettuati, per una percentua… - Agenzia_Italia : Il vaccino cinese per la Lombardia non ha l'ok dell'agenzia del farmaco - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Fontana: 'Contrasteremo ogni ipotesi lockdown' - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, i dubbi di chi rientra dall'estero: 'Scendere dall'aereo senza sapere se bisogna fare la… - AngeloJesse1 : RT @Open_gol: ?? Sono 50 le persone in terapia intensiva -