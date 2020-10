Coronavirus in Italia, 4.619 nuovi contagi. 39 decessi in 24 ore (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - Sono 4.619 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 5.456 di ieri, ma con 85.442 tamponi effettuati, circa 40mila in meno. Aumenta invece il numero dei decessi: 39 contro i 26 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - Sono 4.619 icasi diin, in calo rispetto ai 5.456 di ieri, ma con 85.442 tamponi effettuati, circa 40mila in meno. Aumenta invece il numero dei: 39 contro i 26 ...

