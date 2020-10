Coronavirus in Gran Bretagna, Johnson annuncia tre livelli di restrizioni: “No a nuovo lockdown totale” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Coronavirus, in Gran Bretagna tre livelli di restrizioni. Johnson: “No a ad un nuovo lockdown totale”. LONDRA (INGHILTERRA) – Coronavirus, in Gran Bretagna tre livelli di restrizioni. Nessun lockdown totale ma delle regole locali per combattere il Covid. E’ questa la linea decisa dall’esecutivo guidato da Boris Johnson per cercare di piegare la curva, che si è impennata nelle ultime settimane. “Un secondo lockdown nazionale con chiusure di scuole, aziende e l’ordine alla popolazione di restare a casa – ha spiegato il premier alla Camera dei Comuni, riportato ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 ottobre 2020), intredi: “No a ad untotale”. LONDRA (INGHILTERRA) –, intredi. Nessuntotale ma delle regole locali per combattere il Covid. E’ questa la linea decisa dall’esecutivo guidato da Borisper cercare di piegare la curva, che si è impennata nelle ultime settimane. “Un secondonazionale con chiusure di scuole, aziende e l’ordine alla popolazione di restare a casa – ha spiegato il premier alla Camera dei Comuni, riportato ...

