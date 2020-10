Coronavirus in Campania | i dati dell’11 ottobre | 662 nuovi positivi

(Di lunedì 12 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 11dell’unità di Crisi regionale riporta 662su 7.405 tamponi effettuati. Sono 662 icasi di Covid-19 in, a fronte di 7.405 tamponi eseguiti: lo rende noto l’Unita’ di crisi regionale. Nessun decesso, mentre i guariti del giorno sono 130 (7.487 in totale). …

SkyTG24 : Coronavirus Campania, nel Salernitano chiusi uffici pubblici e scuole - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,3% Regioni con… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - EmilianoContino : Può una regione con 6 mln di abitanti come la #Campania “permettersi” di fare solo 7.400 #tamponi in un giorno??? #Coronavirus - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, il bollettino di oggi della #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale ... Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.379 in Lombardia, 11.226 in Campania, 10 ...(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Tornano a crescere i contagi in Campania: in 24 ore si registrano 662 positivi ... per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19. Il totale dei ...