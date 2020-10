Coronavirus | in Campania 662 nuovi positivi su 7 405 tamponi Nessun decesso ma 65 in terapia intensiva

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 662 icasi diin, a fronte di 7.405eseguiti: lo rende noto l’Unità di crisi regionale., mentre i guariti del giorno sono 130 (7.487 in totale). Al momento insono ricoverate 65 persone in(posti letto complessivi 110), degenza ospedaliera per 684 (820 i letti disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SkyTG24 : Coronavirus Campania, nel Salernitano chiusi uffici pubblici e scuole - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,1% Regioni con… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - LuigiBevilacq17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,1% Regioni con il maggio… - Francesco_Riz : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,1% Regioni con il maggio… -

PARETE – Prosegue senza sosta l’attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Aversa a garanzia del rispetto delle prescrizioni emanate per contrastare la diffusione del Covid-19. La scorsa ...Sono 4619 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della ... In totale dall'inizio dell'emergenza sono stati contagiate 359.569 persone. In Campania (662 nuovi contagi) quasi ...