Coronavirus, in arrivo un nuovo decreto: tra le proposte lo stop a basket e calcetto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuove misure in arrivo per contrastare la diffusione del covid-19. Lunedì pomeriggio è in programma una riunione del Comitato Tecnico Scientifico per discutere le potenziali misure che dovrebbero ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuove misure inper contrastare la diffusione del covid-19. Lunedì pomeriggio è in programma una riunione del Comitato Tecnico Scientifico per discutere le potenziali misure che dovrebbero ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lamorgese: 'Nessun rischio dall'arrivo dei migranti' #migranti - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - SkyTG24 : 'Il governo non si limiti a chiusure e mascherine ma si occupi anche del benessere degli imprenditori e delle famig… - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, quattro guardie svizzere positive in Vaticano: in arrivo il divieto di congedo per tutto il corpo https:/… - Lucia05149332 : RT @fanpage: Situazione critica a Genova, nuova ordinanza in arrivo -