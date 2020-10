Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Niente mascherina durante la camminata veloce” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Sarebbe meglio usare sempre la mascherina” anche all’aperto. Però “ovviamente correndo” coprirsi la bocca “dà fastidio, perché ansimi più velocemente e aumentano la frequenza cardiaca e quella respiratoria”. Ma “penso che anche la camminata veloce a un certo punto ‘debordi’ nella corsa”, e possa dunque non prevedere l’obbligo di mascherina. Lo spiega all’Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, dopo la circolare del Viminale che – cercando di fare chiarezza sulle occasioni in cui è imposto il dispositivo di protezione anti Covid-19 – distingue fra attività motoria come una passeggiata, che vuole la ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Sarebbe meglio usare sempre la” anche all’aperto. Però “ovviamente correndo” coprirsi la bocca “dà fastidio, perché ansimi più velocemente e aumentano la frequenza cardiaca e quella respiratoria”. Ma “penso che anche laveloce a un certo punto ‘debordi’ nella corsa”, e possa dunque non prevedere l’obbligo di. Lo spiega all’Adnkronos Salute Fabriziodell’università degli Studi di Milano, dopo la circolare del Viminale che – cercando di fare chiarezza sulle occasioni in cui è imposto il dispositivo di protezione anti Covid-19 – distingue fra attività motoria come una passeggiata, che vuole la ...

