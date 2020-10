Coronavirus, il Premier Conte: “Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera”. Lo ha detto a Taranto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Oggi il Premier si è recato a a Taranto all’inaugurazione della Scuola di Medicina. “Abbiamo compreso che politica doveva cambiare passo, che il momento di riscatto per Taranto non poteva attendere. Quale è stata la ricetta? Abbiamo tutti lavorato nella stessa direzione. Il primo passaggio è stato ascoltare e di lì partire per elaborare una visione strategica e per farlo serve sinergia e leale collaborazione tra le istituzioni: questo significa mettere da parte i personalismi. E poi ci vuole un’amalgama e abbracciare una prospettiva generale senza derive personalistiche”. L'articolo Coronavirus, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Cercheremo diilgià stasera”. Lo ha detto a Taranto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe. Oggi ilsi è recato a a Taranto all’inaugurazione della Scuola di Medicina. “Abbiamo compreso che politica doveva cambiare passo, che il momento di riscatto per Taranto non poteva attendere. Quale è stata la ricetta? Abbiamo tutti lavorato nella stessa direzione. Il primo passaggio è stato ascoltare e di lì partire per elaborare una visione strategica e per farlo serve sinergia e leale collaborazione tra le istituzioni: questo significa mettere da parte i personalismi. E poi ci vuole un’amalgama e abbracciare una prospettiva generale senza derive personalistiche”. L'articolo, ...

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Cercheremo di licenziare il #Dpcm già stasera': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT a proposito delle nuove misur… - Agenzia_Ansa : 'Cercheremo di licenziare il #Dpcm già stasera': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT a proposito delle nuove… - marcosanto12345 : RT @EthnosDemos: #ethnosdemos La malagestione del #Covid da parte del premier #Johnson, la crisi economica, i conflitti generati dalla #Bre… - Agenpress : Coronavirus. Francia, premier Castex, 'non si può mollare, seconda ondata è qui tra noi' - LuigiRuoti : Ma il #Premier non aveva detto che lo Stato non può entrare nelle case private? #Covid_19 #coronavirus -