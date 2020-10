Coronavirus, il paradosso: oltre mille contagiati in una fabbrica di mascherine (Di lunedì 12 ottobre 2020) oltre mille lavoratori di una fabbrica di mascherine positivi al Coronavirus. È in Sri Lanka nell’azienda Brandix che fino allo scorso agosto ha prodotto mascherine chirurgiche per gli Stati Uniti. La Brandix è particolarmente conosciuta a livello internazionale per le sue attività a sostegno della sostenibilità. Non è stato semplice identificare il focolaio all’interno della fabbrica poiché la maggior parte delle persone che sono risultate contagiate sono asintomatiche. Al momento sono 1.026 i lavoratori risultati positivi, su un totale di 1700 lavoratori: la situazione appare fuori controllo e il fatto sta aumentando notevolmente la preoccupazione generale del Paese. (Continua dopo la foto) Il capo epidemiologo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)lavoratori di unadipositivi al. È in Sri Lanka nell’azienda Brandix che fino allo scorso agosto ha prodottochirurgiche per gli Stati Uniti. La Brandix è particolarmente conosciuta a livello internazionale per le sue attività a sostegno della sostenibilità. Non è stato semplice identificare il focolaio all’interno dellapoiché la maggior parte delle persone che sono risultate contagiate sono asintomatiche. Al momento sono 1.026 i lavoratori risultati positivi, su un totale di 1700 lavoratori: la situazione appare fuori controllo e il fatto sta aumentando notevolmente la preoccupazione generale del Paese. (Continua dopo la foto) Il capo epidemiologo ...

TommyBrain : EEP:Fallimenti di mercato a prezzi di mercato, il paradosso della spesa sanitaria e del debito pubblico in Europa - IacobellisT : EEP:Fallimenti di mercato a prezzi di mercato, il paradosso della spesa sanitaria e del debito pubblico in Europa - salvatore_bua : Paradosso italiano: Forze dell’Ordine decimate dal Coronavirus dopo che hanno effettuato i controlli ai migranti in… - TommyBrain : EEP:Fallimenti di mercato a prezzi di mercato, il paradosso della spesa sanitaria e del debito pubblico in Europa - IacobellisT : EEP:Fallimenti di mercato a prezzi di mercato, il paradosso della spesa sanitaria e del debito pubblico in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paradosso Coronavirus, nuova stretta in arrivo sui mezzi pubblici? Sui bus Amt si viaggia già “a tappo” Genova24.it Coronavirus, nuova stretta in arrivo sui mezzi pubblici? Sui bus Amt si viaggia già 'a tappo'

Raggiunge, cioè, il limite di legge fissato dal Dpcm attualmente in vigore. Il paradosso è che nelle prossime ore quel provvedimento potrebbe essere nuovamente superato da regole più stringenti, come ...

Robeco: tre scenari di ripresa post-pandemia fino al 2025

Lo strategist per il global macro team della società di gestione, van der Welle, delinea un tris di possibili sviluppi dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Nell'ipotesi di base il recupero ...

Raggiunge, cioè, il limite di legge fissato dal Dpcm attualmente in vigore. Il paradosso è che nelle prossime ore quel provvedimento potrebbe essere nuovamente superato da regole più stringenti, come ...Lo strategist per il global macro team della società di gestione, van der Welle, delinea un tris di possibili sviluppi dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Nell'ipotesi di base il recupero ...