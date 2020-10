Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 12 ottobre 2020: la mappa dei nuovi focolai (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm e il lockdown mirato: le cinque regioni a rischio 12 ottobre 2020 L'epidemia di Coronavirus in Italia : il bollettino di oggi, lunedì 12 ottobre 2020 . Dall'inizio del mese di ottobre il ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm e il lockdown mirato: le cinque regioni a rischio 12L'epidemia diin Italia : ildi, lunedì 12. Dall'inizio del mese diil ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - TgrVeneto : #coronavirus #12ottobre - Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero #ioseguoTgr - vivereurbino : Bollettino coronavirus, 37 nuovi positivi oggi nelle Marche, 21 da Ancona, 2 da Pesaro-Urbino… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus oggi, bollettino Covid 12 ottobre. Marche, cresce la percentuale dei contagi il Resto del Carlino Coronavirus Lazio oggi: il bollettino per il 12 ottobre

Da oggi ci saranno altri 6 drive-in nel Lazio. Lo ha comunicato l’Unita’ di crisi Covid-19 della Regione Lazio. “La situazione nei drive-in e’ in miglioramento – si legge in una nota – nel fine ...

Coronavirus, a Tuscania positivo anche un operaio residente a Roma | VIDEO

Coronavirus, a Tuscania positivo anche un operaio residente a Roma. In sostanza sono due i nuovi casi riscontrati a Tuscania il 12 ottobre. Nel ...

Da oggi ci saranno altri 6 drive-in nel Lazio. Lo ha comunicato l’Unita’ di crisi Covid-19 della Regione Lazio. “La situazione nei drive-in e’ in miglioramento – si legge in una nota – nel fine ...Coronavirus, a Tuscania positivo anche un operaio residente a Roma. In sostanza sono due i nuovi casi riscontrati a Tuscania il 12 ottobre. Nel ...