Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. La Repubblica Ceca chiude bar e ristoranti. Positivo Diawara. Morto lo scrittore Yehoshua Kenaz – LIVE (Di lunedì 12 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia22.10 – La Repubblica Ceca chiude bar e ristoranti fino al 3 novembre Lockdown in Repubblica Ceca. Chiusi bar e ristoranti fino al prossimo 3 novembre. 20.30 – Diawara Positivo al Coronavirus Il centrocampista della Roma Diawara è risultato Positivo al Coronavirus. Il giocatore è in isolamento ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia22.10 – Labar efino al 3 novembre Lockdown in. Chiusi bar efino al prossimo 3 novembre. 20.30 –alIl centrocampista della Romaè risultatoal. Il giocatore è in isolamento ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 12 ottobre:: 4.619 nuovi casi, 85mila tamponi. I morti sono 39 - Open_gol : ?? Trentanove i decessi. Attualmente le persone positive in Italia sono 82.764 - AdriMCMLXI : RT @LMtredici: #coronavirus #molise 12 ottobre Record diagnosi da inizio pandemia: 49 positivi su 525 tamponi (Cluster 12 diagnosi a seguit… - J8Fs8 : RT @monicabi5: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 ottobre: 4.619 nuovi casi e 39 morti -