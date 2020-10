Coronavirus, il bollettino del 12 ottobre: in Sicilia altri 298 casi e tre vittime (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 298 i casi in più di Covid-19 in Sicilia. Il totale degli attuali contagiati è di 4.682: 404 ricoverati con sintomi, 42 in terapia intensiva (+4) e 4.236 in isolamento domiciliare. Sono 9.592 i... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 298 iin più di Covid-19 in. Il totale degli attuali contagiati è di 4.682: 404 ricoverati con sintomi, 42 in terapia intensiva (+4) e 4.236 in isolamento domiciliare. Sono 9.592 i...

