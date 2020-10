Coronavirus, il bollettino del 12 ottobre. Crescono terapie intensive e vittime (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono 4.619 i nuovi positivi da Coronavirus nel nostro Paese, oggi, lunedì 12 ottobre (ieri erano 5.456), a fronte però di 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri. Impennata, purtroppo, del numero di decessi: 39 oggi – che portano il totale delle vittime a 36.205 – contro i 26 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è ancora la Lombardia (696 con 13.934 tamponi), seguita da Campania (662 nuovi contagi e 7.405 tamponi), Toscana (466), Lazio (395) e il Veneto (+328). Nessuna Regione, purtroppo, registra contagi zero. “In questo momento la situazione” Coronavirus in Italia “è ancora abbondantemente sotto controllo”. Lo ha detto Ranieri Guerra, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono 4.619 i nuovi positivi danel nostro Paese, oggi, lunedì 12(ieri erano 5.456), a fronte però di 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri. Impennata, purtroppo, del numero di decessi: 39 oggi – che portano il totale dellea 36.205 – contro i 26 di ieri. È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è ancora la Lombardia (696 con 13.934 tamponi), seguita da Campania (662 nuovi contagi e 7.405 tamponi), Toscana (466), Lazio (395) e il Veneto (+328). Nessuna Regione, purtroppo, registra contagi zero. “In questo momento la situazione”in Italia “è ancora abbondantemente sotto controllo”. Lo ha detto Ranieri Guerra, ...

