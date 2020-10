Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Rischiamo 10mila casi al giorno nel giro di una settimana. Solo essendo rigorosi eviteremo il lockdown» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)«Oggi un lieve calo dei casi perché nel weekend si fanno meno tamponi. Il numero dei contagi, infatti, resta comunque consistente in relazione al numero dei test eseguiti nelle ultime 24 ore. È bene ricordare che lunedì 5 ottobre avevamo solamente 2.257 casi con 60mila tamponi, oggi abbiamo il doppio dei casi con appena 20mila tamponi in più». A parlare a Open è Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico. «Quello che più preoccupa è il cosiddetto tempo di raddoppio che è passato da 20 a 7 giorni. Questo significa che, nel giro di una settimana, potremmo passare da 5 a 10mila casi medi al ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)«Oggi un lieve calo deiperché nel weekend si fanno meno tamponi. Il numero dei contagi, infatti, resta comunque consistente in relazione al numero dei test eseguiti nelle ultime 24 ore. È bene ricordare che lunedì 5 ottobre avevamo solamente 2.257con 60mila tamponi, oggi abbiamo il doppio deicon appena 20mila tamponi in più». A parlare a Open è Giorgioe divulgatore scientifico. «Quello che più preoccupa è il cosiddetto tempo di raddoppio che è passato da 20 a 7 giorni. Questo significa che, neldi una, potremmo passare da 5 amedi al ...

