Coronavirus | i fantasmi di New York

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il garage di Lincoln Center non ha le lunghe code dei melomani che, uno dopo l’altro, si affollavano per assistere al Don Giovanni di Mozart o alla Tosca di Puccini. Ogni tanto un’auto, forse un commesso viaggiatore dal New Jersey, o un dirigente del Metropolitan Theatre che va a prendere la posta di fine mese, imbocca il cunicolo sotterraneo, la guardia esce pigra dalla garitta, controlla che il bagagliaio sia vuoto -memoria di quando a Newil terrore si chiamava jihad islamica- e torna lento al suo posto. Una bambina afroamericana salta con la corda sul marciapiede, la mamma la guarda e ne conta le evoluzioni, la strada è deserta, non passa nessuno. Leonard Bernstein immaginò qui il suo musical “West Side Story”, Romeo e Giulietta tra le gang, ma ora ogni nota è spenta.Di fronte, all’università dei gesuiti ...