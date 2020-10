Coronavirus, i dubbi degli esperti sui dati ufficiali. Per l’epidemiologo La Vecchia i positivi in Italia sono almeno mezzo milione (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Con la nuova impennata nei contagi è scattata di nuovo l’allerta massima. I casi giornalieri di Coronavirus sono tornati a toccare quota 5 mila. Ma nella prima ondata le persone positive sarebbero state sei volte di più rispetto ai conteggi ufficiali, secondo l’indagine sierologica effettuata tra giugno e agosto in Italia. Se i risultati reali parlavano di circa 250 mila persone positive al tampone ad agosto, la ricerca condotta dalle autorità ne stimava almeno un milione e mezzo. Oggi il numero delle persone attualmente positive sfiora gli 80mila, «ma quelli reali potrebbero essere 500 mila», dice a la Repubblica l’epidemiologo e professore di ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 ine nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Con la nuova impennata nei contagi è scattata di nuovo l’allerta massima. I casi giornalieri ditornati a toccare quota 5 mila. Ma nella prima ondata le persone positive sarebbero state sei volte di più rispetto ai conteggi, secondo l’indagine sierologica effettuata tra giugno e agosto in. Se i risultati reali parlavano di circa 250 mila persone positive al tampone ad agosto, la ricerca condotta dalle autorità ne stimavaun. Oggi il numero delle persone attualmente positive sfiora gli 80mila, «ma quelli reali potrebbero essere 500 mila», dice a la Repubblica l’epidemiologo e professore di ...

