Coronavirus | Guerra OMS | “Con le nuove misure che il governo sta preparando riusciremo a contenere il rischio”

"La situazione è ancora abbondantemente sotto controllo. Con le nuove misure che il governo sta preparando cercheremo di contenere il rischio. Siamo ancora con focolai ristretti che vengono controllati e in qualche maniera contenuti": lo ha affermato Ranieri Guerra, vicedirettore vicario dell'OMS e membro del Comitato tecnico scientifico, ai microfoni di Radio Capital. "E' verosimile" che entro la fine dell'anno potranno arrivare le prime dosi di vaccino contro il Coronavirus, come annunciato ieri dal Ministro Luigi Di Maio, "per un motivo molto semplice: quello è uno dei due vaccini che in questo momento ha depositato il dossier per la registrazione da parte dell'autorità ...

