Coronavirus, Guerra: "La mascherina aiuta molto se viene indossata da tutti correttamente" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Coronavirus non è un rischio, ma un “pericolo vero e proprio”. A dirlo a Radio Capital è Ranieri Guerra, vicedirettore vicario dell’Oms e membro del Cts, il quale si sofferma anche sull’utilità delle mascherine, al centro di dibattiti e polemiche in questi giorni. “La mascherina può aiutare molto se viene indossata da tutti e in maniera corretta. Quando ci si incontra faccia a faccia ed entrambi la indossano, la protezione è elevata. Se uno dei due non la indossa, c’è un quantum di protezione in meno. Se nessuno la indossa, non c’è nessuna protezione e il contagio avviene con una certa facilità”.Per Guerra, la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilnon è un rischio, ma un “pericolo vero e proprio”. A dirlo a Radio Capital è Ranieri, vicedirettore vicario dell’Oms e membro del Cts, il quale si sofferma anche sull’utilità delle mascherine, al centro di dibattiti e polemiche in questi giorni. “Lapuòresedae in maniera corretta. Quando ci si incontra faccia a faccia ed entrambi la indossano, la protezione è elevata. Se uno dei due non la indossa, c’è un quantum di protezione in meno. Se nessuno la indossa, non c’è nessuna protezione e il contagio avcon una certa facilità”.Per, la ...

Coronavirus, Guerra: "La mascherina aiuta molto se viene indossata da tutti correttamente"

Il Premio Nobel per la Pace 2020 assegnato al WFP dimostra che sicurezza alimentare, pace e stabilità sono strettamente interconnesse.

