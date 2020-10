Coronavirus, Galli (Sacco): “In difesa degli interessi economici si minimizza la situazione, rischiamo di buttare i sacrifici fatti nei mesi del lockdown” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “E’ sempre stato così in tutte le epidemie della storia: ci sono interessi di tipo economico o politico che superano le evidenze dal punto di vista epidemiologico. Per difendere questi interessi, si ha appunto interesse a minimizzare ciò che non è minimizzabile. E si dice che bisogna dare alla gente solo messaggi rassicuranti, come se la gente fosse stupida e dovesse essere trattata come si tratta il bambino che va mandato a letto tranquillo perché dorma sonni felici“. E’ l’analisi di Massimo Galli, primario di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di TimeLine a Sky Tg24. “Bisogna dire che si sta buttando via il sacrificio fatto nei mesi del lockdown – ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “E’ sempre stato così in tutte le epidemie della storia: ci sonodi tipo economico o politico che superano le evidenze dal punto di vista epidemiologico. Per difendere questi, si ha appunto interesse are ciò che non èbile. E si dice che bisogna dare alla gente solo messaggi rassicuranti, come se la gente fosse stupida e dovesse essere trattata come si tratta il bambino che va mandato a letto tranquillo perché dorma sonni felici“. E’ l’analisi di Massimo, primario di malattie infettive all’ospedaledi Milano, ospite di TimeLine a Sky Tg24. “Bisogna dire che si sta buttando via ilo fatto neidel lockdown – ...

