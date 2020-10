Coronavirus, Galli: «Ci siamo illusi che fosse finita, ma la situazione è allarmante. La Lombardia andrà a crescere, inutile nasconderlo» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Un fenomeno che sta diventando pesante. Il professor Massimo Galli torna a parlare così dell’attuale situazione riguardante i contagi da Covid-19, mostrandosi non poco preoccupato. Al centro della sua argomentazione stavolta la regione Lombardia. «Credo che andrà gradualmente in crescita», ha detto a Sky Tg 24, «e questo lo deduco dalle caratteristiche dei pazienti che ricoveriamo», ha continuato. Il primario di malattie infettive del Sacco di Milano si riferisce alle condizioni di progressiva gravità in cui attualmente si trovano i positivi ospedalizzati. «Alcuni di loro temo che presto passeranno dai reparti di malattie infettive a quelli di rianimazione», ha spiegato. Coerentemente con quanto riportato dagli ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Un fenomeno che sta diventando pesante. Il professor Massimotorna a parlare così dell’attualeriguardante i contagi da Covid-19, mostrandosi non poco preoccupato. Al centro della sua argomentazione stavolta la regione. «Credo che andrà gradualmente in crescita», ha detto a Sky Tg 24, «e questo lo deduco dalle caratteristiche dei pazienti che ricoveriamo», ha continuato. Il primario di malattie infettive del Sacco di Milano si riferisce alle condizioni di progressiva gravità in cui attualmente si trovano i positivi ospedalizzati. «Alcuni di loro temo che presto passeranno dai reparti di malattie infettive a quelli di rianimazione», ha spiegato. Coerentemente con quanto riportato dagli ...

