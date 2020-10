Coronavirus: Fontana, 'oggi vediamo Governo, non possiamo permetterci altre chiusure' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "oggi incontreremo il Governo e cercheremo di ottenere delle misure che non vadano ad incidere sull'economia. Non possiamo permetterci di creare altre chiusure che possano creare dei problemi". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, arrivando all'assemblea di Assolombarda e rispondendo a chi gli chiedeva cosa pensasse del nuovo Dpcm. Sull'ipotesi che la Regione possa fare ordinanze più restrittive, "abbiamo qualche idea di misura restrittiva e ne parleremo con il Governo oggi, poi vedremo", rivela il governatore, ma "vogliamo ascoltare il Governo cosa ci dice prima di fare delle richieste". Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "incontreremo ile cercheremo di ottenere delle misure che non vadano ad incidere sull'economia. Nondi creareche possano creare dei problemi". Così il governatore della Lombardia, Attilio, arrivando all'assemblea di Assolombarda e rispondendo a chi gli chiedeva cosa pensasse del nuovo Dpcm. Sull'ipotesi che la Regione possa fare ordinanze più restrittive, "abbiamo qualche idea di misura restrittiva e ne parleremo con il, poi vedremo", rivela il governatore, ma "vogliamo ascoltare ilcosa ci dice prima di fare delle richieste".

