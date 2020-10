Coronavirus, firmata l’ordinanza poco fa: le scuole chiuse in Italia. Tutto l’elenco Regione per Regione (Di lunedì 12 ottobre 2020) Salgono a 233 le scuole chiuse e 1.567 quelle in cui si è verificato almeno un caso di Coronavirus dall'inizio dell'anno scolastico in Italia. I numeri, aggiornati al 10 ottobre, emergono da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario - Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. Secondo quanto ha riferito il 10 ottobre la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, allo scorso 3 ottobre gli studenti che risultavano positivi erano 2.348, ovvero lo 0,037%, mentre il personale non docente che risultava positivo era pari allo 0,079%, 144 casi. Il personale ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 ottobre 2020) Salgono a 233 lee 1.567 quelle in cui si è verificato almeno un caso didall'inizio dell'anno scolastico in. I numeri, aggiornati al 10 ottobre, emergono da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario - Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. Secondo quanto ha riferito il 10 ottobre la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, allo scorso 3 ottobre gli studenti che risultavano positivi erano 2.348, ovvero lo 0,037%, mentre il personale non docente che risultava positivo era pari allo 0,079%, 144 casi. Il personale ...

ClaraMutsc : Firmata ieri sera ...?? Agenzia ANSA: Coronavirus: mascherina anche per attività motoria all'aperto.… - _collenews : CORONAVIRUS: VERSO L'AUMENTO DEI TAMPONI GIORNALIERI IN TOSCANA E TEST PIÙ RAPIDI PER STUDENTI Anticipati i contenu… - andvaccaro : RT @paolorm2012: CORONAVIRUS: FIRMATA ORDINANZA SU ULTERIORI MISURE NELLA PROVINCIA DI LATINA | Regione Lazio - Coronavirus - paolorm2012 : CORONAVIRUS: FIRMATA ORDINANZA SU ULTERIORI MISURE NELLA PROVINCIA DI LATINA | Regione Lazio - Coronavirus - pimpi59 : #Toscana Aumenteranno da 10 a oltre 15 mila i tamponi giornalieri. Inoltre saranno introdotti test più rapidi per g… -