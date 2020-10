Coronavirus: false cure miracolose, oscurati 60 siti in 3 mesi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Dal primo giugno al 30 settembre i controlli dei Carabinieri del Nas hanno portato ad oscurare 60 siti web localizzato all'estero e annunci sui social forum che pubblicizzavano la vendita di prodotti dalle inesistenti capacità curative anti-Covid e farmaci vietati. È quanto emerge dalla presentazione dei risultati dell'operazione 'Estate sicura', presentata oggi a Roma, al ministero della salute. "Continuano le vendite di farmaci che sembrano miracolosi e invece sono frodi", rileva il ministro della Salute Roberto Speranza, commentando il report dell'operazione 'Estate tranquilla' e sottolineando il ruolo dei Nas: "Un modello positivo, che consente una capacità di pronto intervento e assicura la capacità di inviare ispezioni nel giro di pochissime ore, con squadre di intervento" sul tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Dal primo giugno al 30 settembre i controlli dei Carabinieri del Nas hanno portato ad oscurare 60web localizzato all'estero e annunci sui social forum che pubblicizzavano la vendita di prodotti dalle inesistenti capacità curative anti-Covid e farmaci vietati. È quanto emerge dalla presentazione dei risultati dell'operazione 'Estate sicura', presentata oggi a Roma, al ministero della salute. "Continuano le vendite di farmaci che sembrano miracolosi e invece sono frodi", rileva il ministro della Salute Roberto Speranza, commentando il report dell'operazione 'Estate tranquilla' e sottolineando il ruolo dei Nas: "Un modello povo, che consente una capacità di pronto intervento e assicura la capacità di inviare ispezioni nel giro di pochissime ore, con squadre di intervento" sul tutto ...

Coronavirus: 14.200 controlli in locali e 380 violazioni da giugno

L’articolato programma di verifiche condotte dai carabinieri dei Nas 'Estate tranquilla' quest’anno è stato rinforzato da controlli sull’attuazione delle misure anti-Covid-19 in esercizi di ...

