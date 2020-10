Coronavirus e feste private, il ministro Speranza: 'I controlli? Con le segnalazioni'. E scoppia la polemica (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sul divieto alle feste private , annunciato dal ministro Roberto Speranza a 'Che tempo che fa' da Fabio Fazio , c'è chi rievoca la 'Stasi' e il film 'Le vite degli altri'. Fa discutere, infatti, la ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sul divieto alle, annunciato dalRobertoa 'Che tempo che fa' da Fabio Fazio , c'è chi rievoca la 'Stasi' e il film 'Le vite degli altri'. Fa discutere, infatti, la ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - LaStampa : Coronavirus, positiva al Covid organizza due feste per il compleanno del figlio: 60 invitati finiscono in quarantena - HuffPostItalia : Positiva al Coronavirus organizza due feste di compleanno per il figlio - arcanodavvero : RT @SkyTG24: Coronavirus Roma, mamma positiva organizza due feste per il figlio: in 60 in quarantena - DaniezSan : @trattomale Vero però siccome la scuola e le attività non si possono fermare, ciò che sembra una colpevolizzazione… -