Coronavirus e contagi | esperti | “Se sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto | non dobbiamo andare al lavoro”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche“: queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimisul tema del panorama italiano. “Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve ...

Corriere : Boom di contagi, il Regno Unito verso nuovi lockdown - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi stabili, +5.456 in un giorno. I morti 26 #ANSA - Corriere : Coronavirus, l’Europa richiude: la mappa dei contagi, Paese per Paese - cillael : RT @StefanoDisegni: Hanno arimanifestato. Altro che voi creduloni mascherati. @fattoquotidiano #manifestazionenomask #mascherine #covid #c… - LatinaQTW : Coronavirus, nuova impennata di contagi. Oggi sono 42, nuovo boom ad Aprilia e Cori -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi

L’incubo coronavirus si abbatte sulle scuole di Torre del Greco, la città già costretta – durante la prima ondata della pandemia – a pagare un prezzo altissimo, in termini di vite umane e contagi, all ...TRAPANI. Ancora un forte balzo in avanti durante il weekend dei contagi da coronavirus in provincia di Trapani. Il totale dei positivi, secondo i dati forniti questa mattina dall’Asp di Trapani, ...