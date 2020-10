Coronavirus | Conte | “Se la curva sale ancora | possibili lockdown circoscritti Ma ne escludo uno generale Entro stasera le nuove norme”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) No a un, maserrate in specifici territori se i contagi dovessero aumentare ulteriormente. Il presidente del Consiglio Giuseppeavvisa che “non siamo più nella condizione di intervenire in modo generalizzato” sul territorio nazionale o “su ampie aree del territorio”. Insomma: “Escludereie lo dico a ragion veduta”. Tuttavia, aggiunge il premier, se “ladovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a”. Le parole diarrivano a poche ore dalla firma del nuovo Dpcm cherrà le norme anti-contagio valide nelle prossime settimane. “Sto tornando a Roma, c’è una ...

petergomezblog : Coronavirus, Conte convoca alle 16 ministri e capidelegazione. Riunione urgente tra Cts e Speranza: “Valutiamo nuov… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - LaStampa : Coronavirus, Conte: “Escludiamo lockdown nazionali. Se la curva sale solo blocchi locali” - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ??#Coronavirus - parla #Conte: 'Forse #Dpcm già stasera. Nuovo lockdown? Lo escluderei' - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

È atteso a breve, forse già questa sera, il nuovo DPCM che sancirà le nuove regole in vigore per le prossime settimane e finalizzate a limitare il più possibile la diffusione del contagio da COVID-19.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - "La maggioranza e' assolutamente compatta, ovviamente c'e' un po' di preoccupazione per i casi positivi che anche tra i parlamentari ci potrebbero esser ...