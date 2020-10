Coronavirus, comune nel Messinese diventa zona rossa: Galati Mamertino in lockdown (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo aver registrato la presenza di un cluster con 88 positivi, il comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, diventa ‘zona rossa’. L’ha stabilito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, con una propria ordinanza appena firmata che entrera’ in vigore dalle 14 di domani. Fino alla mezzanotte del 24 ottobre – salvo eventuali proroghe – a Galati Mamertino sara’ vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per recarsi al lavoro, solo se non e’ consentito lo smart working. Sono autorizzati i trasferimenti per: l’acquisto o il consumo di generi alimentari e ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo aver registrato la presenza di un cluster con 88 positivi, ildi, in provincia di Messina,’. L’ha stabilito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, con una propria ordinanza appena firmata che entrera’ in vigore dalle 14 di domani. Fino alla mezzanotte del 24 ottobre – salvo eventuali proroghe – asara’ vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per recarsi al lavoro, solo se non e’ consentito lo smart working. Sono autorizzati i trasferimenti per: l’acquisto o il consumo di generi alimentari e ...

Coronavirus, Villafrati non sarà più "zona rossa"

Da domani (martedì 13 ottobre) il Comune di Villafrati, nel Palermitano, non sarà più "zona rossa". Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci non ha infatti prorogato la propria ...

