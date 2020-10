Coronavirus, calo dei positivi ma con circa 20mila tamponi in meno: 4.619. Aumentano ancora le terapie intensive: 452. Trentanove decessi. Il bollettino della Protezione Civile (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Il bollettino del 12 ottobre Diminuiscono ancora i tamponi, ma si conferma l’aumento nelle terapie intensive. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute i casi positivi da Coronavirus sono 4.619 in 24 ore a fronte di 85.442 tamponi. Ieri i tamponi erano stati +104.658, ovvero 19.216 in più e i casi positivi 5.456. Inoltre, da ieri sale di 32 unità il totale di pazienti ricoverati in terapia intensiva, passando da 420 a 452, mentre i ricoverati con sintomi sono 4.821, ovvero 302 in più. Inoltre, sono stati registrati 39 ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Ildel 12 ottobre Diminuiscono, ma si conferma l’aumento nelle. Stando ale del MinisteroSalute i casidasono 4.619 in 24 ore a fronte di 85.442. Ieri ierano stati +104.658, ovvero 19.216 in più e i casi5.456. Inoltre, da ieri sale di 32 unità il totale di pazienti ricoverati in terapia intensiva, passando da 420 a 452, mentre i ricoverati con sintomi sono 4.821, ovvero 302 in più. Inoltre, sono stati registrati 39 ...

