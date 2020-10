Coronavirus | Brusaferro | Salvare gli anziani

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “La battaglia ora è impedire che il virus passi dai più giovani agli, finendo per congestionare di nuovo i servizi sanitari». Lo dice alla Stampa il professor Silvio, presidente dell’Iss.Il professore esprime preoccupazione per il futuro e quindi invita ad intervenire presto e bene: “Con i casi attuali tra una quindicina di giorni potremmo veder aumentati i decessi”Da qui l’invito ad adottare le misure di cui si parla da giorni, relative agli assembramenti, anche in famiglia:Per ridurre i rischi secondobisogna limitare “i raduni troppo estesi in famiglia, feste di compleanno, cerimonie, matrimoni. Dobbiamo limitare le presenze come nei luoghi della movida e davanti alle scuole. Sapendo che rispettare le regole oggi significa evitare misure più ...