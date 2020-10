Coronavirus, bollettino del 12 ottobre: nessun miglioramento, stasera il Dpcm (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ultimo bollettino del 12 ottobre 2020 sul riscontro di positività al Covid 19 in Italia. I dati regione per regione e le ultime notizie a riguardo. Terapia-intensiva (LaPresse)Il Governo, ormai concentrato a seguire passo passo gli ultimi aggiornamenti circa il numero effettivo di contagiati, regione per regione, ha in serbo nuove misure restrittive nel caso in cui la situazione dovesse effettivamente peggiorare. Al vaglio di ministri e tecnici una serie di idee per provare a contrastare l’attuale andamento del virus. Idee che farebbero ritornare gli italiani ad una condizione di libertà parziale per niente paragonabile a quella vissuta dallo scorso marzo. Le regioni maggiormente colpite Lombardia e Campania si preparano ad una stretta circa eventuali nuove norme restrittive. Il nuovo decreto infatti potrebbe ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ultimodel 122020 sul riscontro di positività al Covid 19 in Italia. I dati regione per regione e le ultime notizie a riguardo. Terapia-intensiva (LaPresse)Il Governo, ormai concentrato a seguire passo passo gli ultimi aggiornamenti circa il numero effettivo di contagiati, regione per regione, ha in serbo nuove misure restrittive nel caso in cui la situazione dovesse effettivamente peggiorare. Al vaglio di ministri e tecnici una serie di idee per provare a contrastare l’attuale andamento del virus. Idee che farebbero ritornare gli italiani ad una condizione di libertà parziale per niente paragonabile a quella vissuta dallo scorso marzo. Le regioni maggiormente colpite Lombardia e Campania si preparano ad una stretta circa eventuali nuove norme restrittive. Il nuovo decreto infatti potrebbe ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - infoitinterno : Coronavirus, impennata di ricoveri in terapia intensiva: il bollettino di oggi - Ilikepuglia : Coronavirus, il bollettino del 12 ottobre: 136 nuovi casi in Puglia, 114 in provincia di Bari… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus oggi, bollettino Covid 12 ottobre. Marche, cresce la percentuale dei contagi il Resto del Carlino Bollettino Coronavirus, su 2433 test registrati 136 casi positivi: 24 nella Bat

sono stati registrati 2.433 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 136 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in ...

Coronavirus, il bollettino del 12 ottobre: 136 nuovi casi in Puglia, 114 in provincia di Bari

sono stati registrati 2.433 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 136 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in ...

sono stati registrati 2.433 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 136 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in ...sono stati registrati 2.433 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 136 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in ...