Coronavirus, bollettino del 12 ottobre: 4.619 contagi e 39 morti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Coronavirus, pubblicato il bollettino di oggi 12 ottobre: 85.442 tamponi eseguiti, i morti sono 39 in più rispetto a ieri. Ormai è inutile fare previsioni, l'ago della bilancia si sposta dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Oggi, 12 ottobre, i numeri covid sono favorevoli: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.619 casi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

