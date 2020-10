Coronavirus, Boccia: “Non ci sarà lockdown, dobbiamo tenere aperto il Paese e tutelare scuola e lavoro” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Un nuovo lockdown non ci sarà“. E’ quanto assicura il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, impegnato nella cabina di regia del Governo con Regioni e Comuni sull’emergenza Coronavirus, in vista di un prossimo Dpcm atteso a breve, forse anche in serata. “L’epidemia sta assumendo dimensioni che ci obbligano a nuove misure. dobbiamo, allo stesso tempo, tenere aperto il Paese e tutelare soprattutto lavoro e scuola – sottolinea Boccia – Per questa nuova fase, servono regole, responsabilità e leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali: solo così usciremo ancora più forti da questa condizione”.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Un nuovonon ci sarà“. E’ quanto assicura il ministro per gli Affari regionali Francesco, impegnato nella cabina di regia del Governo con Regioni e Comuni sull’emergenza, in vista di un prossimo Dpcm atteso a breve, forse anche in serata. “L’epidemia sta assumendo dimensioni che ci obbligano a nuove misure., allo stesso tempo,ilsoprattutto lavoro e– sottolinea– Per questa nuova fase, servono regole, responsabilità e leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali: solo così usciremo ancora più forti da questa condizione”.L'articolo ...

