Coronavirus, barista abbassa la mascherina per fumare fuori dal locale: multa di 400 euro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le è costato caro fumarsi quella sigaretta a Ilenia, giovane barista, che venerdì sera ha ricevuto una multa da 400 euro per essersi abbassata la mascherina, durante una pausa dal lavoro. Ma lei e la sua titolare, Sam, de “L’ombra de Vin” nella centrale piazza della Vittoria a Pavia non ci stanno e si difendono: “Non c’era assembramento. Eravamo solo noi, ad un metro e mezzo di distanza”, come riporta il Corriere Milano. Diversa la versione del comando della polizia locale: “In un luogo così centrale la mascherina va tenuta, non abbassata per fumare, bere e mangiare”. Gli agenti, infatti, vedendo venerdì sera la ragazza fumare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le è costato caro fumarsi quella sigaretta a Ilenia, giovane, che venerdì sera ha ricevuto unada 400per essersita la, durante una pausa dal lavoro. Ma lei e la sua titolare, Sam, de “L’ombra de Vin” nella centrale piazza della Vittoria a Pavia non ci stanno e si difendono: “Non c’era assembramento. Eravamo solo noi, ad un metro e mezzo di distanza”, come riporta il Corriere Milano. Diversa la versione del comando della polizia: “In un luogo così centrale lava tenuta, nonta per, bere e mangiare”. Gli agenti, infatti, vedendo venerdì sera la ragazza...

