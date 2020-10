Coronavirus | Bankitalia “Nel 2020 Pil -9 | 5%”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nel complesso, considerando anche la revisione al ribasso della stima del secondo trimestre effettuata dall'Istat, la nostra valutazione è che a grandi linee resti valida la proiezione pubblicata a luglio che indicava una caduta del Pil attorno al 9,5% nella media di quest'anno. Le prospettive restano però incerte”. Lo ha detto Eugenio Gaiotti, capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, in audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.“Anche alla luce della ripresa dei contagi – ha continuato -, resta rilevante il rischio che l'evoluzione globale della pandemia continui a ripercuotersi sulla fiducia di famiglie e imprese o resti debole la domanda globale. Anche le nostre indagini più recenti segnalano che non solo le ...

"Nell'economia globale, nell'area dell'euro e in Italia, dopo la caduta senza precedenti nel secondo semestre, si è avviato un recupero. Le misure eccezionali di politica economica hanno finora ...